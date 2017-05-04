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Китайский авиалайнер C919 впервые поднялся в воздух

05.05.2017 13:17 — Новости Мира | БелТА  
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Китайский авиалайнер C919 впервые поднялся в воздух
5 мая, Шанхай /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китайский пассажирский авиалайнер С919 впервые поднялся в воздух. Двухмоторный самолет вылетел из шанхайского международного аэропорта Пудун с пятью членами экипажа на борту.Узкофюзеляжный авиалайнер, стандартная дальность полета которого составляет 4 тыс. 75 км, сравним с модифицированной версией Airbus A320 и новым поколением самолетов Boeing 737.Создание C919 позволило Китаю стать четвертым в мире производителем крупных авиалайнеров вслед за США, Европой и Россией. Буква С в названии авиалайнера представляет как Китай, так и Китайскую корпорацию коммерческих самолетов (КККС, Шанхай), которая занималась разработкой и производством авиалайнера. Цифра 9 символизирует вечность в китайской культуре, а 19 намекает на максимально возможное количество посадочных мест в самолете - 190.-0-
 
 
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Узкофюзеляжный авиалайнер, стандартная дальность полета которого составляет 4 тыс. 75 км, сравним с модифицированной версией Airbus A320 и новым поколением самолетов...

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