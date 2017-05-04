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КНДР обвинила США в подготовке теракта против руководства страны

05.05.2017 13:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство государственной безопасности КНДР обвинило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Национальную разведывательную службу (НРС) Южной Кореи в попытке устроить теракт в отношении высшего руководства страны, передает ТАСС. По данным ведомства, планировалось использовать «биохимическую субстанцию».


Фото: Reuters

«ЦРУ и НРС внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя биохимическую субстанцию», — заявили в министерстве.

Исполнителем теракта должен был стать " идеологически неустойчивый гражданин КНДР по фамилии Ким", которого подкупили американские и южнокорейские спецслужбы. Он приехал в Пхеньян в 2016 году. По данным Пхеньяна, покушение планировалось в Кумсусанском дворце, где находятся усыпальницы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, или во время военного парада.

В ведомстве пригрозили, что все агенты замешанных в данном деле американских и южнокорейских спецслужб будут уничтожены.

Напомним, взаимоотношения между США и КНДР обострились в марте после очередных ракетных испытаний в Северной Корее. Президент Дональд Трамп пообещал разобраться с "плохим поведением" лидера КНДР Ким Чен Ына. США развернули в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, а к берегам Корейского полуострова отправился американский авианосец. США и Южная Корея провели совместные учения. В результате в КНДР заявили, что маневры американских бомбардировщиков подталкивают ситуацию на полуострове к ядерной войне. В недавнем интервью президент Трамп высказал мнение, что мог бы встретиться с Ким Чен Ыном при «нужных обстоятельствах», а также назвал его «несомненно, довольно умным парнем».

 
 
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Исполнителем теракта должен был стать " идеологически неустойчивый гражданин КНДР по фамилии Ким", которого подкупили американские и южнокорейские спецслужбы.

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