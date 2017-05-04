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КНДР обвинила США в подготовке теракта против руководства страны
05.05.2017 13:33 — Новости Мира | Tut.by
Министерство государственной безопасности КНДР обвинило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Национальную разведывательную службу (НРС) Южной Кореи в попытке устроить теракт в отношении высшего руководства страны, передает
«ЦРУ и НРС внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя биохимическую субстанцию», — заявили в министерстве.
Исполнителем теракта должен был стать " идеологически неустойчивый гражданин КНДР по фамилии Ким", которого подкупили американские и южнокорейские спецслужбы. Он приехал в Пхеньян в 2016 году. По данным Пхеньяна, покушение планировалось в Кумсусанском дворце, где находятся усыпальницы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, или во время военного парада.
В ведомстве пригрозили, что все агенты замешанных в данном деле американских и южнокорейских спецслужб будут уничтожены.
Напомним, взаимоотношения между США и КНДР обострились в марте после очередных
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Исполнителем теракта должен был стать " идеологически неустойчивый гражданин КНДР по фамилии Ким", которого подкупили американские и южнокорейские спецслужбы.
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