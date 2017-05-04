Путин прокомментировал ситуацию с преследованием геев в Чечне

Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с генпрокурором и главой МВД о ситуации с правами геев на Северном Кавказе. Об этом президент заявил уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, которая доложила главе государства, что занимается проблемой нарушения прав лиц нетрадиционной ориентации, передает ТАСС .



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«Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации», — сказал президент.

Путин выразил надежду, что «коллеги откликнутся и поддержат» омбудсмена.

Москалькова рассказала, что пострадавшие отказываются называть свои имена, это затрудняет проверку жалоб.

В начале апреля журналисты «Новой газеты» опубликовали расследование о преследовании в Чечне мужчин нетрадиционной ориентации. По данным издания, несколько человек убили. Власти Чечни опровергли данную информации, заявив, что в стране нет геев. Однако позже прокуратура Чечни начала проверку.

На днях Путин встречался в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая попросила его разобраться в сложившейся ситуации.