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Путин прокомментировал ситуацию с преследованием геев в Чечне
05.05.2017 15:10 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с генпрокурором и главой МВД о ситуации с правами геев на Северном Кавказе. Об этом президент заявил уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, которая доложила главе государства, что занимается проблемой нарушения прав лиц нетрадиционной ориентации, передает
«Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации», — сказал президент.
Путин выразил надежду, что «коллеги откликнутся и поддержат» омбудсмена.
Москалькова рассказала, что пострадавшие отказываются называть свои имена, это затрудняет проверку жалоб.
В начале апреля журналисты «Новой газеты» опубликовали расследование
На днях Путин встречался в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая
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Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с генпрокурором и главой МВД о ситуации с правами геев на Северном Кавказе.
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