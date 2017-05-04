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Соцопрос: за Макрона на выборах готовы отдать голоса в 2 раза больше французов, чем за Ле Пен

05.05.2017 16:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Кандидат в президенты Франции от партии «Вперед!» Эмманюэль Макрон может набрать во втором туре президентских выборов во Франции 62%, его соперница Марин Ле Пен от «Национального фронта» — 38%. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения, проведенных компаниями Harris Interactive и Odoxa, передает Reuters.


Фото: Reuters

Опрос Harris Interactive был проведен 2−5 мая среди 4991 респондента, передает агентство. Odoxa опросила 998 человек 4 мая.

При этом, как отмечает Odoxa на своем сайте, около 25% обладающих избирательным правом французов могут воздержаться от голосования, свыше 20% еще не определились с выбором окончательно.

Перед голосованием в первом туре выборов опрос Harris Interactive, проведенный в начале марта показал высокий уровень поддержки Макрона. Социологи тогда прогнозировали, что его результат составит 26%, Марин Ле Пен — 25%.

По официальным итогам первого тура, Макрон набрал 23,75%, Ле Пен — 21,53%. Второй тур пройдет 7 мая. Последние дебаты между кандидатами прошли в среду, 3 мая, а днем позже стало известно о том, что Макрон обратился в прокуратуру Франции с требованием расследовать источники информации о том, что он владеет офшорами. Кандидат предполагает, что за этим могут стоять сторонники Ле Пен. Сама Марин Ле Пен заявила, что у нее нет доказательств того, что Макрон владеет офшорами.

 
 
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При этом, как отмечает Odoxa на своем сайте, около 25% обладающих избирательным правом французов могут воздержаться от голосования, свыше 20% еще не определились с...

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