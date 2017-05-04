|
Пропрезидентские партии сохранили большинство в парламенте Алжира по итогам выборов
05.05.2017 16:12 — Новости Мира | БелТА
Фото из архива5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фронт национального освобождения и Национальное демократическое объединение, поддерживающие политику президента Алжира Абдельазиза Бутефлика, сохранили абсолютное большинство в парламенте страны по итогам выборов, состоявшихся 4 мая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.Партия Фронт национального освобождения, лидером которой является президент Абдельазиз Бутефлика, получила по итогам голосования 164 представителей в Национальной народной ассамблеи (ННА - нижняя палата парламента). Национальное демократическое объединение получило 97 мест в нижней палате парламента.Исламистский "Союз во имя справедливости, возрождения и развития", в который входят партии "Общественное движение за мир", "Аль-Ислах" и "Ан-Нахда", получил 48 мест в нижней палате парламента.Голосование проводилось во всех 48 провинциях на более чем 53 тыс. избирательных участков.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Партия Фронт национального освобождения, лидером которой является президент Абдельазиз Бутефлика, получила по итогам голосования 164 представителей в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии