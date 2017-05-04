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Пропрезидентские партии сохранили большинство в парламенте Алжира по итогам выборов

05.05.2017 16:12 — Новости Мира | БелТА  
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Пропрезидентские партии сохранили большинство в парламенте Алжира по итогам выборов
Фото из архива
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фронт национального освобождения и Национальное демократическое объединение, поддерживающие политику президента Алжира Абдельазиза Бутефлика, сохранили абсолютное большинство в парламенте страны по итогам выборов, состоявшихся 4 мая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.Партия Фронт национального освобождения, лидером которой является президент Абдельазиз Бутефлика, получила по итогам голосования 164 представителей в Национальной народной ассамблеи (ННА - нижняя палата парламента). Национальное демократическое объединение получило 97 мест в нижней палате парламента.Исламистский "Союз во имя справедливости, возрождения и развития", в который входят партии "Общественное движение за мир", "Аль-Ислах" и "Ан-Нахда", получил 48 мест в нижней палате парламента.Голосование проводилось во всех 48 провинциях на более чем 53 тыс. избирательных участков.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Партия Фронт национального освобождения, лидером которой является президент Абдельазиз Бутефлика, получила по итогам голосования 164 представителей в...

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