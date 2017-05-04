В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Ошской области Кыргызстана из-за землетрясения повреждены дома Как рассказали в МЧС, всего был обследован 281 дом. По предварительным данным, 66 пришли в аварийное состояние, в 215 имеются мелкие трещины.

5 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Ошской области Кыргызстана повреждены дома в результате землетрясения, которое произошло 3 мая на территории Таджикистана. Жители переселены в палатки, сообщает пресс-служба МЧС.Как рассказали в МЧС, всего был обследован 281 дом. По предварительным данным, 66 пришли в аварийное состояние, в 215 имеются мелкие трещины. Кроме того, в аварийном состоянии четыре социальных объекта: два ФАПа, здание почты и школа.Для семей 100 аварийных домов было установлено 100 пятиместных палаток, всего было заселено 717 человек."Сегодня МЧС выделило еще 200 палаток, которые были доставлены в район произошедшего землетрясения", - отметили в ведомстве.-0-