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В Ошской области Кыргызстана из-за землетрясения повреждены дома

05.05.2017 16:26 — Новости Мира | БелТА  
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5 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Ошской области Кыргызстана повреждены дома в результате землетрясения, которое произошло 3 мая на территории Таджикистана. Жители переселены в палатки, сообщает пресс-служба МЧС.Как рассказали в МЧС, всего был обследован 281 дом. По предварительным данным, 66 пришли в аварийное состояние, в 215 имеются мелкие трещины. Кроме того, в аварийном состоянии четыре социальных объекта: два ФАПа, здание почты и школа.Для семей 100 аварийных домов было установлено 100 пятиместных палаток, всего было заселено 717 человек."Сегодня МЧС выделило еще 200 палаток, которые были доставлены в район произошедшего землетрясения", - отметили в ведомстве.-0-
 
 
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Как рассказали в МЧС, всего был обследован 281 дом. По предварительным данным, 66 пришли в аварийное состояние, в 215 имеются мелкие трещины.

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