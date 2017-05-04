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Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии вступает в силу 6 мая
05.05.2017 17:00 — Новости Мира | БелТА
Фото REUTERS5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о создании зон деэскалации на территории Сирии вступает в силу с 00.00 по московскому времени 6 мая. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, сообщает ТАСС."Его подписание поддержано всеми основными заинтересованными игроками: ООН, администрацией США, руководством Саудовской Аравии и другими странами, что является определенной гарантией его претворения в жизнь", - отметил Александр Фомин.По его словам, меморандум о зонах деэскалации в Сирии позволит отделить оппозицию от террористов и будет способствовать прекращению боевых действий. "Меморандум - это знаковый документ, реализация которого позволит на земле отделить оппозицию от международных террористических группировок ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра", - сказал Александр Фомин.Он также отметил, что выполнение меморандума позволит прекратить боевые действия конфликтующих сторон и фактически остановить гражданскую войну в Сирии.4 мая по итогам переговоров, проходивших в течение двух дней в столице Казахстана, полномочными представителями России, Ирана и Турции подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Как заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев такие зоны создаются на период 6 месяцев с возможностью автоматического продления на такой же срок. Подписанный меморандум предполагает прекращение боевых действий в обозначенных районах с 6 мая.-0-
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"Его подписание поддержано всеми основными заинтересованными игроками: ООН, администрацией США, руководством Саудовской Аравии и другими странами, что является...
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