В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тунеядцев в Казахстане будут штрафовать и лишать пособий Светлана Жакупова добавила, что, согласно новому формату, три вида выплат, которые сегодня оказываются малообеспеченным семьям, будут объединяться в одну адресную...

5 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. С 2018 года в Казахстане, согласно новому законодательству, изменится принцип оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям.Со следующего года помощь будет разделяться на два вида: безусловная и обусловленная денежная помощь. Безусловная направлена на те семьи, которые в силу объективных причин не имеют возможности трудиться. "Например, если мама, ухаживающая за ребенком, воспитывает его одна, то для нее никаких условий предъявляться не будет. Она будет получать выплаты из бюджета, как и получала сегодня", - разъяснила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.Обусловленная денежная помощь будет оказываться семьям, в составе которых есть хотя бы один трудоспособный член. С семьей будет заключаться социальный контракт, одним из условий которого будет трудоустройство данного трудоспособного члена и получение им заработной платы параллельно с получением адресной социальной помощи."Трудоспособные члены семьи не должны отказываться от трудоустройства. В случае отказа от трудоустройства к данной семье будут применены штрафные санкции. Это означает, что если человек отказывается в первый раз, то сумма пособия уменьшается на 50% для трудоспособных членов семьи. Если отказывается во второй раз беспричинно, то прекращаются выплаты всем трудоспособным членам семьи. Остаются безусловные выплаты для нетрудоспособных - это дети, мамы, которые находятся в отпуске по уходу за детьми до семи лет", - уточнила вице-министр.Светлана Жакупова добавила, что, согласно новому формату, три вида выплат, которые сегодня оказываются малообеспеченным семьям, будут объединяться в одну адресную социальную помощь. Сегодня пособия получают семьи, чей доход ниже 40% прожиточного минимума, имеющие детей до 18 лет с доходом ниже 60% прожиточного минимума, и существуют специальные госпособия многодетным семьям, в которых четверо и более детей. В министерстве прогнозируют, что численность получателей будет доходить до 1 млн 414 тыс. человек.-0-