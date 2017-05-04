Американскому актеру Стивену Сигалу запретили въезд в Украину на 5 лет

Американскому актеру Стивену Сигалу запретили въезд в Украину на пять лет. Об этом в пятницу, 5 мая, агентству «Апостроф» сообщили в Службе безопасности страны (СБУ).



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«Пользуясь частью 1 статьей 13 закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и статьей 7 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины», Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет», — подчеркнули в СБУ.

Ранее, напомним, Сигал был внесен в черный список украинского сайта «Миротворец». Его обвинили в незаконном посещении Крыма в 2014 и 2015 годах. Также на сайте отмечено, что Сигал поддерживает решение России о присоединении Крыма и отрицает российскую агрессию.

В ноябре 2016-го актер получил российское гражданство . Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Актер также имеет сербский паспорт .

В августе 2016 Стивен Сигал приезжал в Беларусь. Он посетил минский офис компании Wargaming, а также «в неформальной обстановке» встретился с белорусским президентом и рассказал о своих белорусских корнях .