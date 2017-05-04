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Американскому актеру Стивену Сигалу запретили въезд в Украину на 5 лет
05.05.2017 20:31 — Новости Мира | Tut.by
Американскому актеру Стивену Сигалу запретили въезд в Украину на пять лет. Об этом в пятницу, 5 мая, агентству «Апостроф» сообщили в Службе безопасности страны (СБУ).
«Пользуясь частью 1 статьей 13 закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и статьей 7 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины», Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет», — подчеркнули в СБУ.
Ранее, напомним, Сигал
В ноябре 2016-го актер
В августе 2016 Стивен Сигал приезжал в Беларусь. Он
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Его обвинили в незаконном посещении Крыма в 2014 и 2015 годах.
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