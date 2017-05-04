В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия с 1 мая прекратила применение боевой авиации в Сирии "С 00.00 часов 1 мая прекращено применение авиации ВКС России в районах, соответствующих зонам деэскалации, определенных меморандумом", - сказал Сергей Рудской.

5 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Россия с 1 мая прекратила применение авиации в Сирии в рамках подписанного Меморандума о зонах деэскалации в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской."С 00.00 часов 1 мая прекращено применение авиации ВКС России в районах, соответствующих зонам деэскалации, определенных меморандумом", - сказал он.По словам Сергея Рудского, командование российской группировки войск в Сирии провело комплекс мероприятий, который обеспечил создание благоприятных условий для подписания меморандума. Он также отметил, что Россия продолжит операцию по уничтожению террористов в районе Кабун, которые обстреливают российское посольство в Дамаске. "В эту зону (где объявлена деэскалация конфликта) не включен район Кабун, который полностью контролируется боевиками "Джебхат ан-Нусры" и откуда осуществляются постоянные обстрелы Дамаска, в том числе российского посольства. Операция по уничтожению террористов в этом районе будет продолжена", - сказал Сергей Рудской. Он дополнил, что зона района Кабун расположена в третьей зоне деэскалации - Восточной Гуте, но не входит в нее из-за наличия там боевиков "Джебхат ан-Нусры".Ранее сообщалось, что в Сирии будут созданы четыре зоны деэскалации. Как рассказал Сергей Рудской, первая и наиболее обширная зона создана на севере Сирии. Она захватывает провинцию Идлиб, а также граничащие с ней северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама с населением более 1 млн человек. Данную зону контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тыс. человек.Вторая зона расположена на севере провинции Хомс. В нее вошли города Эр-Растан и Тель-Биса, а также близлежащие к ним районы, контролируемые отрядами оппозиции, насчитывающими до 3 тыс. боевиков. В данных районах проживает около 180 тыс. мирных жителей.Третья зона создана в Восточной Гуте. В данном районе вооруженные формирования насчитывают около 9 тыс. человек. "На территории Восточной Гуты проживает порядка 690 тыс. мирных жителей, для беспрепятственного перемещения которых сирийские власти уже развернули восемь контрольно-пропускных пунктов. Многие жители утром выезжают на заработки в Дамаск, а вечером беспрепятственно возвращаются домой", - сообщил Сергей Рудской.Четвертая зона расположена на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах провинций Дераа и Кунейтра. Эта зона в основном контролируется отрядами так называемого Южного фронта общей численностью до 15 тыс. человек. В районе проживают до 800 тыс. мирных жителей.Меморандум о создании зон деэскалации подписали в четверг в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.Россия, Турция и Иран продолжат совместную борьбу с террористическими формированиями на территории Сирии, сказал Сергей Рудской. "Хочу подчеркнуть, что подписание Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике не означает прекращение борьбы с террористами ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры", которые запрещены в РФ, на территории Сирии", - заявил он. По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба, страны-гаранты обязуются принимать все необходимые меры для продолжения борьбы с формированиями этих и других связанных с ними террористических организаций в зонах деэскалации, а также оказывать содействие правительственным войскам и вооруженной оппозиции в борьбе с боевиками в других районах Сирии.-0-