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Депутат, предложивший сдать Крым в аренду России, лишен украинского гражданства

05.05.2017 17:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Депутат Верховной рады Андрей Артеменко лишен гражданства Украины, подтвердили в пятницу, 5 мая, Государственная миграционная служба (ГМС) и министерство внутренних дел страны. Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины рассмотрела материалы в отношении Артеменко 25 апреля. Решение об утрате гражданства принимает президент, указывает МВД.


Андрей Артеменко. Скриншот видео 112.ua

О том, что президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства депутата Артеменко, ранее сообщал председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко. По его словам, решение было принято в связи с тем, что в 2005 году Артеменко принял гражданство Канады. Сам Артеменко тогда назвал это сообщение фейком.

В феврале газета The New York Times опубликовала материал о том, что Артеменко предложил США план урегулирования российско-украинского конфликта. Он предусматривал референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. После этой публикации украинские следственные органы возбудили в отношении Артеменко дело о государственной измене.

Всего с 2012 по 2016 годов указом президента Украины гражданство потеряли 323 человека.

 
 
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Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины рассмотрела материалы в отношении Артеменко 25 апреля.

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