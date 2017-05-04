В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Житель штата Нью-Джерси обвиняется в симпатии к ИГИЛ и подготовке теракта Выяснилось, что молодой человек пытался финансово поддержать террористическую организацию, а также хранил в домашнем компьютере сведения, необходимые для сборки...

Власти штата сообщили о том, что 20-летнему местному жителю Грэгори Лепски, который, по информации правоохранителей, выражал симпатии террористической группировке Исламское государство и планировал совершить теракт в Нью-Йорке, предъявлены обвинения. Об этом сообщают многие информагентства.Он был задержан еще в феврале 2017 года, когда угрожал убить собаку, принадлежащую его семье. После ареста в отношении Лепски была проведена дополнительная проверка.Выяснилось, что молодой человек пытался финансово поддержать террористическую организацию, а также хранил в домашнем компьютере сведения, необходимые для сборки взрывного устройства. Также в личных сообщениях он делился планами о желании стать террористом-смертником, присягнувшим ИГИЛ.