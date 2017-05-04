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Житель штата Нью-Джерси обвиняется в симпатии к ИГИЛ и подготовке теракта

05.05.2017 22:22 — Новости Мира | БелТА  
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Житель штата Нью-Джерси обвиняется в симпатии к ИГИЛ и подготовке теракта
Власти штата сообщили о том, что 20-летнему местному жителю Грэгори Лепски, который, по информации правоохранителей, выражал симпатии террористической группировке Исламское государство и планировал совершить теракт в Нью-Йорке, предъявлены обвинения. Об этом сообщают многие информагентства.Он был задержан еще в феврале 2017 года, когда угрожал убить собаку, принадлежащую его семье. После ареста в отношении Лепски была проведена дополнительная проверка.Выяснилось, что молодой человек пытался финансово поддержать террористическую организацию, а также хранил в домашнем компьютере сведения, необходимые для сборки взрывного устройства. Также в личных сообщениях он делился планами о желании стать террористом-смертником, присягнувшим ИГИЛ.
 
 
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Выяснилось, что молодой человек пытался финансово поддержать террористическую организацию, а также хранил в домашнем компьютере сведения, необходимые для сборки...

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