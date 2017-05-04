В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Боевики "Боко харам" атаковали солдат в районе озера Чад и потеряли 40 человек убитыми "Сегодня рано утром боевики "Боко харам" атаковали позицию чадской армии в Кайге на озере Чад. Нападение было отбито", - заявил представитель армии Чадской армии...

По меньшей мере девять чадских солдат были убиты в ходе нападения боевиков из группировки "Боко харам" на военный пост в районе озера Чад в пятницу, сообщает AFP. Около 40 джихадистов также были убиты в ходе перестрелки во время нападения на пост в Кайге."Сегодня рано утром боевики "Боко харам" атаковали позицию чадской армии в Кайге на озере Чад. Нападение было отбито", - заявил представитель армии Чадской армии полковник Азем.В последние месяцы участились нападения на военных в Нигерии, Камеруне, Чаде и Нигере. За последние два года джихадисты были вытеснены из большинства районов, где они основали свое "исламское государство" и присягнули на верность ИГИЛ. Но, несмотря на то, что силы боевиков слабеют с каждым днем, они продолжают бороться с армией и проводить атаки смертников.В результате перманентного конфликта в регионе, который длится восемь лет, убито более 20 000 человек и около 2,6 миллиона лиц признаны беженцами.