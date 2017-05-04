В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Антитеррористический барьер испытали в Германии, использовав грузовик Как оказалось, баррикада была даже более эффективной, чем ожидали тестеры, поскольку они использовали живого водителя во время заезда, и он был серьезно ранен. На...

В течение последних двух лет легковые и грузовые автомобили все чаще используются террористами в качестве орудия нападения на мирных граждан. Транспортные средства были использованы во время атак в Лондоне, Стокгольме, Берлине, Ницце и во многих других местах по всему миру."Аль-Каида" и ИГИЛ поощряют эту тактику. И действительно, эта форма нападения несет наибольшую опасность - достаточно вспомнить 84 убитых и более 200 раненых в Ницце.В ответ на это правительства и полицейские службы по всей планете сооружают грузовые баррикады в местах, уязвимых для нападений. Многие из них, согласно наблюдениям, недостаточно сильны, чтобы останавливать большие грузовики. Но на этой неделе в Германии испытали барьер, способный противостоять достаточно крупным транспортным средствам.Как оказалось, баррикада была даже более эффективной, чем ожидали тестеры, поскольку они использовали живого водителя во время заезда, и он был серьезно ранен. На видео видно, как ему на помощь бросаются все участвовавшие в эксперименте, чтобы вывести водителя из грузовика. Впоследствии он был доставлен в больницу.