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Четыре страны вслед за Брюсселем продлили санкции против Кремля

05.05.2017 23:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Черногория и Албания, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, а также Норвегия и Украина присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций против российского руководства. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини.

13 марта Совет ЕС продлил на шесть месяцев (до 15 сентября 2017 года) санкции против доверенных лиц российского президента Владимира Путина и лидеров пророссийских сепаратистов, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

В общей сложности в списке указаны 150 физических и 37 юридических лиц. Штрафные меры, введенные в марте 2014 года, включают в себя заморозку счетов, финансовых активов и запрет на въезд в страны Евросоюза. Самыми известными в черном списке ЕС являются российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, советник Путина Сергей Глазьев, олигарх и друг Путина Аркадий Ротенберг, помощник президента РФ Владислав Сурков, бывший глава Госдумы и нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

 
 
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В общей сложности в списке указаны 150 физических и 37 юридических лиц.

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