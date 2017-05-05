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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Нью-Йорк обрушился сильный ливень с ветром, местами город подтоплен Хотя интенсивность осадков уменьшилась незадолго до вечернего часа пик, ожидается, что вода в районах, пострадавших от наводнения, будет уходить в течение...

Сильный дождь с ветром обрушился на некоторые районы Нью-Йорка в пятницу днем, вызвав локальное наводнение и множество транспортных заторов в густонаселенном регионе.Национальная служба погоды заранее выпустила предупреждение о наводнениях в отдельных местах Нью-Йорка и пригороде, поскольку обрушившаяся на Восточное побережье непогода принесла около 8 мм осадков.Из-за дождя закрыли Манхэттенскую Уэст-Сайд-Хайвэй, крупную магистраль проходящую вдоль реки Гудзон, по крайней мере на протяжении 10 кварталов, что вызвало обширные задержки движения по всему городу, говорится в сообщении Управления по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорка.Хотя интенсивность осадков уменьшилась незадолго до вечернего часа пик, ожидается, что вода в районах, пострадавших от наводнения, будет уходить в течение нескольких часов.Проблема заключалась в том, что дождь был настолько сильным и быстрым, что дренажная система не справилась с ним, сообщили в местных службах.В аэропорту LaGuardia были задержаны более 34% отбывающих рейсов и 14% отменены, сообщает сайт FlightAware, который отслеживает воздушное сообщение.Служба железной дороги PATH, которая обслуживает участок между Нью-Джерси и Манхэттеном, приостановила обслуживание на двух линиях, сославшись на проблему с питанием.В других частях города также наблюдались локальные инциденты, которые были исправлены спасательными службами. О пострадавших в результате разгула стихии не сообщается.