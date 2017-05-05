Фото ANSA

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из-за пожара на мусорной свалке к югу от Рима образовалось токсичное облако Людям, живущим в пригороде около Помеции, в 50 километрах от итальянской столицы, сказали держать окна закрытыми, чтобы не вдыхать вредные пары продуктов горения,...

Пожар на свалке мусора, расположенной к югу от итальянской столицы, сформировал токсичное облако в пятницу, что вынудило жителей соседних домов и школ эвакуироваться.Людям, живущим в пригороде около Помеции, в 50 километрах от итальянской столицы, сказали держать окна закрытыми, чтобы не вдыхать вредные пары продуктов горения, состоящих из пластмасс и тяжелых металлов.Прокуратура проводит расследование и в качестве одной из версий рассматривает поджог. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.