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Из-за пожара на мусорной свалке к югу от Рима образовалось токсичное облако

06.05.2017 00:03 — Новости Мира | БелТА  
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Из-за пожара на мусорной свалке к югу от Рима образовалось токсичное облако
Фото ANSA
Пожар на свалке мусора, расположенной к югу от итальянской столицы, сформировал токсичное облако в пятницу, что вынудило жителей соседних домов и школ эвакуироваться.Людям, живущим в пригороде около Помеции, в 50 километрах от итальянской столицы, сказали держать окна закрытыми, чтобы не вдыхать вредные пары продуктов горения, состоящих из пластмасс и тяжелых металлов.Прокуратура проводит расследование и в качестве одной из версий рассматривает поджог. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
 
 
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Людям, живущим в пригороде около Помеции, в 50 километрах от итальянской столицы, сказали держать окна закрытыми, чтобы не вдыхать вредные пары продуктов горения,...

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