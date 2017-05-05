В Венесуэле протестующие свалили и подожгли памятник Уго Чавесу

Венесуэльцы, недовольные политикой властей, повалили статую бывшего президента страны Уго Чавеса. Инцидент произошел в районе Вилья-дель-Росарио в штате Сулия на северо-западе страны.

Видеозапись случившегося была обнародована в Twitter. Уго Чавес возглавлял Венесуэлу с 1999 по 2013 гг.

Queman y derriban estatua de Hugo Chávez en la Villa del Rosario, estado Zulia #5demayo #Venezuela pic.twitter.com/TfEfY3o4uG — Maria Alesia Sosa (@MariaAlesiaSosa) 5 мая 2017 г.

На кадрах видно, как несколько молодых людей раскачивают установленный памятник, после чего он падает на землю под торжествующие крики. Как сообщила электронная версия газеты El Nacional , после этого статую подожгли.

Видео: Youtube

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В июне 2011 года кубинские специалисты подтвердили наличие у Чавеса раковой опухоли. В Гаване он прошел курс лучевой и химиотерапии, перенес несколько операций, однако не смог справиться с болезнью. 5 марта 2013 года Чавес умер в Каракасе. Саркофаг с его телом установлен в Музее революции.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные манифестации, организуемые оппозицией, контролирующей парламент страны. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и маршах. Насилие в ходе уличных акций унесло жизни не менее 37 человек, свыше 700 пострадали. Почти половина случаев гибели людей (18 человек) была зарегистрирована в столице страны Каракасе, где сложилась наиболее напряженная обстановка.

Правительства ряда стран региона — Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Мексики и Парагвая — в четверг выступили с осуждением «чрезмерного применения силы венесуэльскими властями в отношении гражданского населения, устраивающего шествия».