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Предвыборный штаб Макрона сообщил о хакерской атаке

06.05.2017 07:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Штаб Эмманюэля Макрона сообщил о «массированной хакерской атаке». Цель ее, по мнению представителей Макрона, дискредитировать кандидата на пост президента Франции.


Фото: Reuters

За два дня до президентских выборов во Франции один из двух кандидатов на высший пост страны, Эмманюэль Макрон, стал жертвой «массированной и скоординированной» хакерской атаки. Об этом в ночь на субботу, 6 мая, сообщил предвыборный штаб Макрона. Целью атаки является дискредитация Макрона, представляющего политическое движение «Вперед!», заявили в штабе.

Сообщается, что были украдены подлинные документы Макрона, которые, вместе с поддельными, были опубликованы в интернете. Таким образом злоумышленники хотели распространить недостоверную информацию о кандидате в президенты. «Документы были выпущены несколько недель назад. Они попали в оборот из-за взлома личных и рабочих почтовых ящиков некоторых официальных лиц партии».

Во втором туре президентских выборов во Франции соперником Макрона станет право-популистский кандидат Марин Ле Пен. Голосование пройдет 7 мая.

 
 
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Цель атаки, по мнению представителей Макрона, дискредитировать кандидата на пост президента Франции.

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