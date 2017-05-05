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Предвыборный штаб Макрона сообщил о хакерской атаке
06.05.2017 07:33 — Новости Мира | Tut.by
Штаб Эмманюэля Макрона сообщил о «массированной хакерской атаке». Цель ее, по мнению представителей Макрона, дискредитировать кандидата на пост президента Франции.
За два дня до президентских выборов во Франции один из двух кандидатов на высший пост страны, Эмманюэль Макрон, стал жертвой «массированной и скоординированной» хакерской атаки. Об этом в ночь на субботу, 6 мая, сообщил предвыборный штаб Макрона. Целью атаки является дискредитация Макрона, представляющего политическое движение «Вперед!», заявили в штабе.
Сообщается, что были украдены подлинные документы Макрона, которые, вместе с поддельными, были опубликованы в интернете. Таким образом злоумышленники хотели распространить недостоверную информацию о кандидате в президенты. «Документы были выпущены несколько недель назад. Они попали в оборот из-за взлома личных и рабочих почтовых ящиков некоторых официальных лиц партии».
Во втором туре президентских выборов во Франции соперником Макрона станет право-популистский кандидат Марин Ле Пен. Голосование пройдет 7 мая.
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Цель атаки, по мнению представителей Макрона, дискредитировать кандидата на пост президента Франции.
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