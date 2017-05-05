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В США и Европе задержаны почти 900 предполагаемых педофилов

06.05.2017 08:20 — Новости Мира | Tut.by  
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По всему миру задержано около 900 педофилов, включая производителей детской порнографии. Следствие длилось более двух лет. Специалисты взломали компьютеры подозреваемых.

Следователи из европейских стран и США задержали сотни предполагаемых педофилов, идентифицировав при этом в интернете почти 300 жертв задержанных. Как сообщили в пятницу, 5 мая, представители Европол и ФБР, расследование длится уже более двух лет и пока не завершено. Среди фигурантов дела находятся также несколько десятков производителей детской порнографии. Суммарно задержано около 900 человек.

Задержанные общались на закрытом интернет-форуме, члены которого обменивались детскими порноматериалами. При этом форум находился в так называемой Darknet — скрытой сети, соединения которой устанавливаются только через доверенных участников. Создатель и администратор сети Playpen Стивен Чейс несколько дней назад был приговорен американским судом к 30 годам тюремного заключения. После его ареста в декабре 2014 года были начаты расследования в отношении участников частной сети.

Специалисты ФБР установили хакерское программное обеспечение, чтобы получить доступ к сайту и серверам сети Playpen. В результате полицейским удалось добраться до посетителей сайта и получить доступ к их компьютерам. Всего следователи проникли более чем в тысячу компьютеров, идентифицировав их пользователей. Эксперты по защите данных раскритиковали подобный ход расследования, который, по некоторым данным, был основан на единственном судебном решении.

 
 
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Задержанные общались на закрытом интернет-форуме, члены которого обменивались детскими порноматериалами.

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