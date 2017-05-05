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Почти 800 человек эвакуированы в Квебеке из-за угрозы наводнения
06.05.2017 08:38 — Новости Мира | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 800 человек эвакуированы в канадском Квебеке из-за угрозы наводнения, сообщают информагентства.В провинции от сильных наводнений, вызванных непрекращающимися ливнями, уже пострадали около 1,3 тыс. жителей более 100 населенных пунктов. Власти Квебека сообщают об ухудшении обстановки в следующие несколько дней и уже обратились за помощью к канадским ВС. Сотрудники аэропорта Пирсон в Торонто предупредили пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями.-0-
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В провинции от сильных наводнений, вызванных непрекращающимися ливнями, уже пострадали около 1,3 тыс. жителей более 100 населенных пунктов. Власти Квебека сообщают...
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