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Во Франции наступил день тишины перед вторым туром президентских выборов
06.05.2017 09:16 — Новости Мира | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции сегодня объявлен день тишины перед вторым туром президентских выборов, который пройдет 7 мая, сообщают информагентства.В соответствии с положениями, прописанными в национальном Избирательном кодексе Франции, 6 и 7 мая кандидатам в президенты запрещается проводить публичные митинги, давать интервью в СМИ, публиковать заявления и призывы на своих официальных сайтах. Их сторонникам не разрешается распространять листовки, брошюры, агитировать людей, где бы то ни было, чем они активно занимались в предыдущие дни. Нарушителям, в том числе и рядовым гражданам, грозит штраф от 75 тыс. до 350 тыс. евро.В связи с выборами во Франции предприняты чрезвычайные меры по обеспечению их безопасности. Так, 7 мая будут задействованы 50 тыс. полицейских и жандармов, армейские подразделения станут патрулировать в рамках операции "Сентинель" городские улицы и кварталы, где в мэриях, школах, прочих административных зданиях размещены избирательные участки. Только в одном Париже и его ближних пригородах будут мобилизованы 12 тыс. стражей порядка.Битва за главный пост страны 7 мая развернется между главой движения "Вперед" Эммануэлем Макроном, который по итогам первого тура выборов 23 апреля набрал 24,01% избирательских голосов, и лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен, которую тогда поддержали 21,3% граждан страны.Согласно опросам разных компаний, во втором туре Эммануэль Макрон может победить Марин Ле Пен при соотношении в среднем 60% против 40%.-0-
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В соответствии с положениями, прописанными в национальном Избирательном кодексе Франции, 6 и 7 мая кандидатам в президенты запрещается проводить публичные...
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