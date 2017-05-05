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В ООН открылась фотовыставка о памятниках Великой Отечественной войны

06.05.2017 09:13 — Новости Мира | БелТА  
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка, посвященная памятникам Великой Отечественной войны, открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Фойе здания Генеральной Ассамблеи украсили стенды с изображением знаменитых мемориалов и скульптур из девяти стран бывшего СССР: России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, вставших на борьбу с фашистскими захватчиками, сообщает ТАСС.Среди памятников - скульптуры "Родина-мать зовет!" и "Стоять насмерть!" на Мамаевом кургане, мемориальный комплекс "Хатынь" в Беларуси, памятник Мехти Гусейнзаде в Баку и Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы. Вторая часть экспозиции, озаглавленной "Памятники: хранители памяти давно минувшей войны, символы героизма, трагедии и надежды", знакомила посетителей с цитатами исторических личностей. На одном из стендов было размещено знаменитое высказывание 35-го президента США Джона Кеннеди: "Человечество должно положить конец войне, иначе война положит конец человечеству".На открытии выставки выступили постпред Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас и Туркменистана Аксолтан Атаева, а также генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, который отметил, что Вторая мировая война была "уникальным" явлением в истории человечества. "Это была не просто опустошительная война, которая принесла огромные страдания и смерть в страны, которые проводят эту выставку. Это также была война против чудовищной идеологии... К счастью, эта идеология была повержена, и я надеюсь, что навсегда", - сказал глава ООН.Антониу Гутерриш напомнил, что после победы над фашизмом была создана ООН, основная миссия которой - избавить грядущие поколения от новых мировых войн. "В то время, когда в мире идет столько вооруженных конфликтов, каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы остановить их и избегать новых войн в будущем", - подчеркнул генеральный секретарь.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Среди памятников - скульптуры "Родина-мать зовет!" и "Стоять насмерть!" на Мамаевом кургане, мемориальный комплекс "Хатынь" в Беларуси, памятник Мехти Гусейнзаде в...

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