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Премьер-министр Канады пришел на официальную встречу в носках с героями из "Звездных войн"

06.05.2017 09:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на официальную встречу с ирландским коллегой Эндой Кенни пришел в строгом костюме и разноцветных носках с дроидами из «Звездных войн». Мероприятие состоялось 4 мая, а в этот день поклонники знаменитой саги отмечают неофициальный праздник — День «Звездных войн». Фото веселого носков с подписью «Это те носки, что вы ищете" премьер опубликовал у себя в Twitter.


Энда Кенни и Джастин Трюдо, Монреаль, 4 мая 2017 года. Фото: Reuters

Фото: Reuters
 
 
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Мероприятие состоялось 4 мая, а в этот день поклонники знаменитой саги отмечают неофициальный праздник - День "Звездных войн".

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