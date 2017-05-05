Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на официальную встречу с ирландским коллегой Эндой Кенни пришел в строгом костюме и разноцветных носках с дроидами из «Звездных войн». Мероприятие состоялось 4 мая, а в этот день поклонники знаменитой саги отмечают неофициальный праздник — День «Звездных войн». Фото веселого носков с подписью «Это те носки, что вы ищете" премьер опубликовал у себя в Twitter.



Энда Кенни и Джастин Трюдо, Монреаль, 4 мая 2017 года. Фото: Reuters



Фото: Reuters