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В Нью-Дели из-за утечки газа госпитализированы 110 школьниц

06.05.2017 09:37 — Новости Мира | БелТА  
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Дели (Индия) как минимум 110 школьниц госпитализированы из-за утечки газа, сообщает ТАСС.Инцидент произошел во время занятий в школе для девочек, расположенной на юге столицы. Ученицы внезапно почувствовали жжение в глазах, некоторые стали задыхаться. Детей эвакуировали из здания. Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что из расположенных поблизости газовых цистерн произошла утечка.Власти города сообщили, что в связи с происшествием будет проведено тщательное расследование.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел во время занятий в школе для девочек, расположенной на юге столицы. Ученицы внезапно почувствовали жжение в глазах, некоторые стали задыхаться.

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