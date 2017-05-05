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В Нью-Дели из-за утечки газа госпитализированы 110 школьниц
06.05.2017 09:37 — Новости Мира | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Дели (Индия) как минимум 110 школьниц госпитализированы из-за утечки газа, сообщает ТАСС.Инцидент произошел во время занятий в школе для девочек, расположенной на юге столицы. Ученицы внезапно почувствовали жжение в глазах, некоторые стали задыхаться. Детей эвакуировали из здания. Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что из расположенных поблизости газовых цистерн произошла утечка.Власти города сообщили, что в связи с происшествием будет проведено тщательное расследование.-0-
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Инцидент произошел во время занятий в школе для девочек, расположенной на юге столицы. Ученицы внезапно почувствовали жжение в глазах, некоторые стали задыхаться.
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