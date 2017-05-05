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Во Франции рекомендовали СМИ не публиковать утечки из штаба Макрона
06.05.2017 09:40 — Новости Мира | Tut.by
Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции
Комиссия отреагировала на появление в Интернете документов и фотографий, содержавшихся в электронной почте штаба кандидата в президенты Франции. Они были опубликованы Wikileaks в результате хакерской атаки.
В комиссии допустили, что часть из опубликованных документов могут быть фальшивыми. Глава комиссии призвал национальные СМИ к ответственности, «поскольку в опасности находятся свободное выражение голосов избирателей и подлинность голосования». Кроме того, в комиссии напомнили. что во Франции продолжаются «дни тишины» перед вторым туром президентских выборов. В связи с этим, в комиссии попросили СМИ не публиковать обнародованные данные, напомнив об уголовной ответственности за распространение ложной информации.
В результате
В кибератаках на штаб Макрона в феврале Россию обвинил глава генеральный секретарь поддерживающей его партии «Вперед!» Ришар Ферран. Он заявил, что своим вмешательством Россия пытается помочь предвыборной кампании Марин Ле Пен.
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В комиссии допустили, что часть из опубликованных документов могут быть фальшивыми.
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