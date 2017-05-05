Во Франции рекомендовали СМИ не публиковать утечки из штаба Макрона

Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции рекомендовала национальным СМИ отказаться от публикации информации, содержащейся в утечке данных из предвыборного штаба Эмманюэля Макрона, опубликованной Wikileaks.



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Комиссия отреагировала на появление в Интернете документов и фотографий, содержавшихся в электронной почте штаба кандидата в президенты Франции. Они были опубликованы Wikileaks в результате хакерской атаки.

В комиссии допустили, что часть из опубликованных документов могут быть фальшивыми. Глава комиссии призвал национальные СМИ к ответственности, «поскольку в опасности находятся свободное выражение голосов избирателей и подлинность голосования». Кроме того, в комиссии напомнили. что во Франции продолжаются «дни тишины» перед вторым туром президентских выборов. В связи с этим, в комиссии попросили СМИ не публиковать обнародованные данные, напомнив об уголовной ответственности за распространение ложной информации.

​В результате хакерской атаки на штаб Эмманюэля Макрона в сеть просочились сотни тысяч документов из электронной переписки его сотрудников. В WikiLeaks отметили, что утечка данных может быть использована для «повышения враждебности» по отношению к России.

В кибератаках на штаб Макрона в феврале Россию обвинил глава генеральный секретарь поддерживающей его партии «Вперед!» Ришар Ферран. Он заявил, что своим вмешательством Россия пытается помочь предвыборной кампании Марин Ле Пен.