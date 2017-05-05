ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Франции рекомендовали СМИ не публиковать утечки из штаба Макрона

06.05.2017 09:40 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции рекомендовала национальным СМИ отказаться от публикации информации, содержащейся в утечке данных из предвыборного штаба Эмманюэля Макрона, опубликованной Wikileaks.


Фото: Reuters

Комиссия отреагировала на появление в Интернете документов и фотографий, содержавшихся в электронной почте штаба кандидата в президенты Франции. Они были опубликованы Wikileaks в результате хакерской атаки.

В комиссии допустили, что часть из опубликованных документов могут быть фальшивыми. Глава комиссии призвал национальные СМИ к ответственности, «поскольку в опасности находятся свободное выражение голосов избирателей и подлинность голосования». Кроме того, в комиссии напомнили. что во Франции продолжаются «дни тишины» перед вторым туром президентских выборов. В связи с этим, в комиссии попросили СМИ не публиковать обнародованные данные, напомнив об уголовной ответственности за распространение ложной информации.

​В результате хакерской атаки на штаб Эмманюэля Макрона в сеть просочились сотни тысяч документов из электронной переписки его сотрудников. В WikiLeaks отметили, что утечка данных может быть использована для «повышения враждебности» по отношению к России.

В кибератаках на штаб Макрона в феврале Россию обвинил глава генеральный секретарь поддерживающей его партии «Вперед!» Ришар Ферран. Он заявил, что своим вмешательством Россия пытается помочь предвыборной кампании Марин Ле Пен.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В комиссии допустили, что часть из опубликованных документов могут быть фальшивыми.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Нью-Дели из-за утечки газа госпитализированы 110 школьниц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика