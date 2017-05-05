В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае опубликована книга об "Одном поясе и одном пути" на 14 языках Издание было подготовлено совместно China International Publishing Group, Китайской академией перевода и Китайской ассоциацией переводчиков.

6 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В Китае опубликована книга об "Одном поясе и одном пути" на 14 языках мира.Издание было подготовлено совместно China International Publishing Group, Китайской академией перевода и Китайской ассоциацией переводчиков. Оно представлено на 14 языках, в том числе арабском, английском, русском, французском, японском.В издании описываются основные цели и ключевые проекты в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Книга выступает как справочное издание для иностранцев.-0-