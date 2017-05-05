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В Китае опубликована книга об "Одном поясе и одном пути" на 14 языках

06.05.2017 09:58 — Новости Мира | БелТА  
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6 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В Китае опубликована книга об "Одном поясе и одном пути" на 14 языках мира.Издание было подготовлено совместно China International Publishing Group, Китайской академией перевода и Китайской ассоциацией переводчиков. Оно представлено на 14 языках, в том числе арабском, английском, русском, французском, японском.В издании описываются основные цели и ключевые проекты в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Книга выступает как справочное издание для иностранцев.-0-
 
 
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Издание было подготовлено совместно China International Publishing Group, Китайской академией перевода и Китайской ассоциацией переводчиков.

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