В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Для контроля зон деэскалации в Сирии создадут совместную рабочую группу Отчеты о деятельности группы, как отметил Станислав Гаджимагомедов, будут заслушиваться в ходе международных встреч по сирийскому урегулированию в рамках...

6 мая, Москва /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Для выполнения меморандума о зонах деэскалации в Сирии будет создана совместная рабочая группа. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов, передает собственный корреспондент МИА "Казинформ" в Москве со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ."В ближайшей перспективе основные усилия будут сконцентрированы на формировании Совместной рабочей группы по деэскалации, подготовке карт с координатами зон безопасности и буферных полос, их согласованию с партнерами по переговорам", - сказал он на брифинге.Отчеты о деятельности группы, как отметил Станислав Гаджимагомедов, будут заслушиваться в ходе международных встреч по сирийскому урегулированию в рамках астанинского процесса."Кроме того, будет создан механизм эффективного контроля за выполнением договоренностей", - добавил представитель Минобороны РФ."Намерены продолжить работу с партнерами по формированию дополнительных мер доверия между противоборствующими сторонами. Прежде всего это касается вопросов освобождения лиц, которые насильственно удерживаются сторонами конфликта, а также гуманитарного разминирования. Рассчитываем на дальнейшее взаимодействие с нашими партнерами по астанинскому процессу, странами-наблюдателями, а также на поддержку наших усилий международными организациями, в первую очередь ООН", - резюмировал Станислав Гаджимагомедов.Ранее сообщалось, что 4 мая после двухдневных переговоров в Астане страны-гаранты - Россия, Иран и Турция - подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Меморандум вступил в силу в 00.00 6 мая.-0-