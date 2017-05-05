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ОБСЕ временно ограничит работу на Донбассе

06.05.2017 10:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе будет ограничена до выполнения сторонами конфликта работ по разминированию, заявил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.


Хуг отметил, что ограничения были введены после подрыва автомобиля миссии ОБСЕ в Луганской области. Введенные меры повлияли на способность миссии фиксировать нарушения режима тишины, вместе с тем, это не повлияло на процесс раннего выявления и предупреждение ухудшения ситуации на Донбассе.

«Ограничения были установлены нами. У нас есть почти 600 наблюдателей в Луганской и Донецкой областях и мы ответственны перед ними. Мы продолжим ограничения до тех пор, пока стороны не будут придерживаться своих обязательств, в частности, по вопросу разминирования, маркировки, ограждения взорвавшихся мин и боеприпасов», — пояснил Хуг.

Он добавил, что действие ограничений продлится до тех пор, пока Совместный центр по контролю и координации не начнет выполнять свои обязанности по координации работ по разминированию.

 
 
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Ограничения были введены после подрыва автомобиля миссии ОБСЕ в Луганской области.

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