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В Москве при пожаре в 40-этажном доме пострадали более 30 человек
06.05.2017 10:42 — Новости Мира | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-западе Москвы при пожаре в 40-этажном жилом доме на Профсоюзной улице пострадали более 30 человек, 11 из которых госпитализированы, информирует ТАСС."Всего за медицинской помощью после пожара обратился 31 человек, среди них 6 детей. В больницы были направлены 11 человек, в том числе двое детей", - рассказали в службе скорой помощи. Пожар в 40-этажном жилом доме возник накануне ночью на цокольном этаже, горели кабельные каналы на площади 54 погонных метра, из-за чего в доме возникло сильное задымление. Спустя полтора часа пожар был полностью ликвидирован. Эвакуированными оказались 155 человек. Люди смогли вернуться в квартиры после проветривания лестничных площадок.В экстренных службах сообщили, что причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание в кабеле.-0-
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"Всего за медицинской помощью после пожара обратился 31 человек, среди них 6 детей. В больницы были направлены 11 человек, в том числе двое детей", - рассказали в службе...
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