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Франция запретила показывать исхудавших моделей

06.05.2017 11:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Во Франции вступил в силу закон, запрещающий использование для модных показов и рекламных съемок чрезмерно худых моделей.

Мера продиктована заботой о здоровье как самих моделей, так и остальных граждан, прежде всего молодых женщин, заявила в пятницу министр здравоохранения Марисоль Турэн.

По ее словам, неестественные и нереалистичные стандарты красоты развивают во многих из них комплекс неполноценности, что, в свою очередь, ведет к хроническому недоеданию.

Согласно новым правилам, одобренным парламентом два года назад, при устройстве на работу модель должна будет представить справку от врача о состоянии здоровья, в том числе о том, что ее индекс массы тела (соотношение веса и роста) находится в пределах нормы.

За несоблюдение закона работодателям грозит штраф до 75 тысяч евро или заключение на срок до шести месяцев.

В 2015 году, когда в парламент внесли первый проект закона, предлагалось прописать индекс массы тела моделей в нормативном акте, но после возражений модельных агентств требования смягчили, предоставив врачам право самостоятельно решать, что опасно для здоровья, и что нет.

С 1 октября должны также измениться правила, касающиеся работы с фотографиями. Фотографии моделей, измененные при помощи фоторедактора, должны будут нести маркировку: «снимок отретуширован».

Подобные нормы в последние годы были приняты в Италии, Испании и Израиле.

По данным медиков, свыше 30 тысяч французов страдают анорексией (истощением), около 90% из них — молодые женщины.

 
 
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При устройстве на работу модель должна будет представить справку от врача о состоянии здоровья, в том числе о том, что ее индекс массы тела (соотношение веса и...

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