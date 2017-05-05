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Китайский авиалайнер С919 осуществит первый коммерческий рейс по маршруту Шанхай-Пекин

06.05.2017 12:08 — Новости Мира | БелТА  
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Китайский авиалайнер С919 осуществит первый коммерческий рейс по маршруту Шанхай-Пекин
6 мая, Шанхай /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китайский авиалайнер С919 осуществит свой первый коммерческий рейс по маршруту Шанхай-Пекин. Об этом сообщил генеральный директор China Eastern Airlines Лю Шаоюн.Гендиректор выразил уверенность, что данный вид самолета будет пользоваться большим спросом на рынке.Самолет китайского производства С919 осуществил свой первый полет продолжительностью 80 минут 5 мая в Шанхае. На борту находились пять членов экипажа.Создание C919 позволило Китаю стать четвертым в мире производителем крупных авиалайнеров вслед за США, Европой и Россией. Узкофюзеляжный авиалайнер, стандартная дальность полета которого составляет 4 тыс. 75 км, сравним с модифицированной версией Airbus 320 и новым поколением самолетов Boeing 737.-0-
 
 
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Гендиректор выразил уверенность, что данный вид самолета будет пользоваться большим спросом на рынке.

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