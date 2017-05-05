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До 200 увеличилось число школьниц, пострадавших от утечки газа в Нью-Дели

06.05.2017 15:02 — Новости Мира | БелТА  
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число школьниц, пострадавших от утечки газа в индийском городе Нью-Дели, увеличилось до 200, передают информагентства. Ранее сообщалось о госпитализации 110 учениц школы Рани Джанси.Утечка газа произошла на контейнерном складе, который располагался рядом со зданием учебного заведения. Ученицы стали жаловаться на резь в глазах и першение в горле. Позже вся школа была эвакуирована.Специалисты пытаются установить, какой именно газ был на складе, но, по предварительным данным, могла произойти утечка хлорметила пиридина, который используется при изготовлении пестицидов и инсектицидов.По словам медиков, все школьницы находятся в удовлетворительном состоянии, их здоровью ничто не угрожает.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Утечка газа произошла на контейнерном складе, который располагался рядом со зданием учебного заведения. Ученицы стали жаловаться на резь в глазах и першение в...

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