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В Танзании школьный автобус упал в овраг, 31 человек погиб

06.05.2017 15:28 — Новости Мира | БелТА  
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В Танзании школьный автобус упал в овраг, 31 человек погиб
Фото из архива
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Танзании школьный автобус упал в овраг. Как сообщают информагентства, в числе погибших по меньшей мере 31 человек.Трагедия произошла сегодня утром недалеко от города Аруша, который расположен в северной части страны. Автобус направлялся в поселок Карату, где дети должны были пройти предэкзаменационные проверки вместе с учениками из других школ. Установлено, что в автобусе находились 35 человек, большинство из которых - учащиеся школы Lucky Vincent и их наставники.Другие подробности ЧП не сообщаются.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Трагедия произошла сегодня утром недалеко от города Аруша, который расположен в северной части страны.

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