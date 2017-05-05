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Меркель назвала лучшее средство для борьбы с террористами

06.05.2017 14:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Образование коалиций с привлечением региональных игроков является лучшим средством в борьбе с террористами, в том числе в Сирии. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеоподкасте, который был опубликован в субботу на сайте правительства ФРГ.


Ангела Меркель. Фото: Reuters

«Если взять, например, Сирию и борьбу с исламистским терроризмом, то я считаю правильным образование коалиций, включающих в себя также региональные силы, в частности страны Персидского залива и другие», — сказала она, отметив, что НАТО не должна действовать в одиночку. «НАТО не должна все непосредственно организовывать», — заметила канцлер.

«В целом я считаю образование таких региональных коалиций лучшим ответом (на терроризм)», — подчеркнула Меркель, добавив, что «это целесообразнее». Она также отметила, что НАТО, в том числе операцией в Афганистане, показала, что играет активную роль в борьбе с исламистами.

Одновременно Меркель высказалась против того, чтобы внутри НАТО распределялись обязанности по регионам, например США и Канада обеспечивали безопасность в Северной Америке, а европейские партнеры — в ЕС. «Я думаю, что мы не должны таким образом делить обязанности, — сказала она. — Я думаю, что НАТО должна оставаться НАТО».

«Есть европейская политика в области безопасности, она должна быть совместимой с политикой НАТО, — отметила Меркель. — Мы должны быть в состоянии действовать вместе и совершать общие маневры».

 
 
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Канцлер Германии отметила, что НАТО не должна действовать в борьбе с террористами в одиночку.

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