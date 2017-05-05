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В столице Филиппин прогремели два взрыва
06.05.2017 16:53 — Новости Мира | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два взрыва прогремели сегодня в столице Филиппин Маниле, погибли два человека, четверо ранены, сообщают информагентства.Взрывы произошли в районе Квиапо. Что стало их причиной, пока не сообщается. По факту инцидента начато расследование.-0-
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Взрывы произошли в районе Квиапо. Что стало их причиной, пока не сообщается. По факту инцидента начато расследование.
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