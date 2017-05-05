Канцлер ФРГ выступила за двойную стратегию в отношении России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула важность двойной стратегии НАТО в отношении России на фоне новой ситуации в сфере безопасности в Европе. Присоединение Крыма и конфликт на востоке Украины вызвали обеспокоенность у стран Балтии и Польши, а ситуация в Молдове вызывает вопросы в Румынии и Болгарии, констатировала Меркель в еженедельном видеообращении в субботу, 6 мая.



Ангела Меркель. Фото: Reuters

По словам федерального канцлера, этим странам было важно, чтобы НАТО отреагировала на происходящее и, к примеру, направила войска в страны Балтии. «Германия всегда очень внимательно следила за тем, чтобы, с одной стороны, демонстрировать готовность к защите всей территории альянса, а с другой — не обрывать переговорного контакта с Россией», — указала Меркель.

Она подчеркнула, что все меры принимаются таким образом, чтобы не нарушать Основополагающего акта НАТО-Россия и обеспечить дальнейшую работу Совета НАТО-Россия.

Против дробления единой зоны ответственности НАТО

В своем видеообращении канцлер ФРГ выступила против дробления единой зоны ответственности НАТО, чтобы за безопасность в Америке отвечали США и Канада, а в Европе — только европейские партнеры. Она подчеркнула, что альянс должен во всех своих аспектах и миссиях выступать как единая организация.

«Мы должны иметь возможность действовать и совместно, мы должны иметь возможность проводить совместные маневры», — пояснила федеральный канцлер.

Одновременно Ангела Меркель опровергла мнение о том, что с 2014 года НАТО вновь сосредоточила больше внимания на защите территории стран-членов альянса и в этой связи напомнила, к примеру, о миссии НАТО в Афганистане.