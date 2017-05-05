Взлом переписки команды кандидата в президенты Франции, основателя движения «На марше» Эмманюэля Макрона хакерами «не останется без ответа». Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, слова которого приводит агентство AFP.

«Мы знали о существовании подобных рисков во время проведения президентской кампании… Ничто не останется без ответа», — сказал он.

В пятницу организация WikiLeaks опубликовала около 9 Гб файлов предвыборного штаба Макрона. Позднее в команде лидера движения «На марше» заявили о хакерской атаке , отметив, что наряду с подлинными документами в интернет были выложены поддельные материалы.

Национальная комиссия по наблюдению за выборами президента Франции не рекомендовала СМИ использовать эти материалы в публикациях. «Просим представителей прессы и в особенности их сайты не информировать о содержании этих данных, так как распространение ложной информации подпадает под нарушение законодательства, а именно уголовного», — говорится в сообщении комиссии на ее странице в Twitter.

В воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов. Согласно последним данным опросов общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон. За него планируют проголосовать 62% французов, в то время как за лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен — 38%.