|
Олланд: взлом переписки штаба Макрона "не останется без ответа"
06.05.2017 19:20 — Новости Мира | Tut.by
Взлом переписки команды кандидата в президенты Франции, основателя движения «На марше» Эмманюэля Макрона хакерами «не останется без ответа». Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, слова которого приводит агентство AFP.
«Мы знали о существовании подобных рисков во время проведения президентской кампании… Ничто не останется без ответа», — сказал он.
В пятницу организация WikiLeaks опубликовала около 9 Гб файлов предвыборного штаба Макрона. Позднее в команде лидера движения «На марше»
Национальная комиссия по наблюдению за выборами президента Франции
В воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов. Согласно последним данным опросов общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон. За него
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы знали о существовании подобных рисков во время проведения президентской кампании… Ничто не останется без ответа", - сказал он.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии