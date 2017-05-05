Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона и Ле Пен

Французский сатирический журнал опубликовал карикатуру ко второму туру президентских выборов во Франции. На ней изображены кандидаты ​Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен — в виде пуделя и бульдога. Редакция издания опубликовала рисунок на своем сайте.

На карикатуре под названием «Макрон в Елисейском дворце…» изображен лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон в образе довольного пуделя, а рядом с ним — печальный английский бульдог, в котором можно узнать черты лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«Марин, на место», — говорит пудель, на что бульдог отвечает удивленным «гав?».

В настоящее время, 6 мая, в ряде заморских департаментов Франции началось голосование второго тура выборов президента страны. Ранний старт выборов, которые в остальной Франции будут проходить 7 мая, объясняется разницей часовых поясов.