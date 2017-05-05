В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 36 человек погибли после столкновения двух автобусов в Нигерии В полиции заявили, что два автобуса пытались синхронно обогнать попутные машины на скоростной автомагистрали Лагос-Ибадан и вылетели лоб в лоб навстречу друг...

Местные власти утверждают, что по меньшей мере 36 человек погибли после столкновения двух автобусов в западной части Нигерии. Известно, что машины загорелись после столкновения, что и вызвало массовую гибель пассажиров. В полиции заявили, что два автобуса пытались синхронно обогнать попутные машины на скоростной автомагистрали Лагос-Ибадан и вылетели лоб в лоб навстречу друг другу.Согласно данным национальной статистики по дорожно-транспортным происшествиям в Нигерии в прошлом году в стране погибли более 5000 человек.Большинство несчастных случаев вызваны неосторожным вождением, в то время как другие связаны с плохим состоянием дорог и транспортных средств.