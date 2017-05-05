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Большие склады в Подмосковье охвачены огнем, их тушат уже несколько часов

06.05.2017 22:22 — Новости Мира | БелТА  
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Большие склады в Подмосковье охвачены огнем, их тушат уже несколько часов
Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям по Московской области сообщает о крупном пожаре на складе полипропиленовых труб и прилегающем строении. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19-45 по московскому времени. Вначале загорелось помещение склада в промзоне поселка Горки Ленинские Московской области.Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили, что огнем охвачена почти вся площадь склада. Для ликвидации пожара на место происшествия прибыли не менее двух десятков спецтехники и около 60 спасателей.Впоследствии ТАСС сообщил о том, что огонь перекинулся на соседнее помещение. Таким образом, общая площадь возгорания превысила 2 тыс. кв.м. Пожару присвоили вторую категорию сложности. О пострадавших пока ничего не сообщается.Причины возгорания пока не установлены. Также сообщается, что пожар локализован.
 
 
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Вначале загорелось помещение склада в промзоне поселка Горки Ленинские Московской области.

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