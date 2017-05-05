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Освобождены 82 заложницы, находившиеся в плену у "Боко харам" с 2014 года
06.05.2017 23:23 — Новости Мира | БелТА
Информагентства со ссылкой на правительство Нигерии сообщают об освобождении 82 девушек, похищенных боевиками "Боко харам" в 2014 году.
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Информагентства со ссылкой на правительство Нигерии сообщают об освобождении 82 девушек, похищенных боевиками "Боко харам" в 2014 году.
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