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Освобождены 82 заложницы, находившиеся в плену у "Боко харам" с 2014 года

06.05.2017 23:23 — Новости Мира | БелТА  
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Освобождены 82 заложницы, находившиеся в плену у "Боко харам" с 2014 года
Информагентства со ссылкой на правительство Нигерии сообщают об освобождении 82 девушек, похищенных боевиками "Боко харам" в 2014 году. Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля 2014 года девочки-школьницы были похищены из города Чибок (штат Борно, Нигерия). Сообщалось как минимум о 284 захваченных заложницах. Все они были преимущественно выходцами из христианских семей. В плену у боевиков до недавнего времени оставалась большая часть школьниц. Подробности освобождения не раскрываются. Reuters сообщает о добровольном освобождении захваченных в плен террористами девушках в результате переговоров с боевиками "Боко харам".
 
 
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Подробности освобождения не раскрываются. Reuters сообщает о добровольном освобождении захваченных в плен террористами девушках в результате переговоров с...

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