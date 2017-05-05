В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Освобождены 82 заложницы, находившиеся в плену у "Боко харам" с 2014 года Подробности освобождения не раскрываются. Reuters сообщает о добровольном освобождении захваченных в плен террористами девушках в результате переговоров с...

Информагентства со ссылкой на правительство Нигерии сообщают об освобождении 82 девушек, похищенных боевиками "Боко харам" в 2014 году. Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля 2014 года девочки-школьницы были похищены из города Чибок (штат Борно, Нигерия). Сообщалось как минимум о 284 захваченных заложницах. Все они были преимущественно выходцами из христианских семей. В плену у боевиков до недавнего времени оставалась большая часть школьниц. Подробности освобождения не раскрываются. Reuters сообщает о добровольном освобождении захваченных в плен террористами девушках в результате переговоров с боевиками "Боко харам".