В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пожар на складах в Подмосковье потушен По-прежнему не сообщается о пострадавших и причинах возгорания. После устранения опасности на месте возгорания начнут работу следователи.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области. Открытые очаги пламени на двух складах с сантехникой и трубами потушены, в настоящее время продолжается проливка содержимого.По-прежнему не сообщается о пострадавших и причинах возгорания. После устранения опасности на месте возгорания начнут работу следователи.