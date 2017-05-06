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Пожар на складах в Подмосковье потушен
06.05.2017 23:46 — Новости Мира | БелТА
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области. Открытые очаги пламени на двух складах с сантехникой и трубами потушены, в настоящее время продолжается проливка содержимого.По-прежнему не сообщается о пострадавших и причинах возгорания. После устранения опасности на месте возгорания начнут работу следователи.
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По-прежнему не сообщается о пострадавших и причинах возгорания. После устранения опасности на месте возгорания начнут работу следователи.
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