В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мигрантов в Средиземном море не смогли спасти из-за "нехватки ресурсов" Представитель ливийского военного флота Айаб Касем подтвердил, что береговой охране не удалось выполнить вторую спасательную операцию в субботу. "Этот вид работы...

Ливийская береговая охрана спасла в субботу около 170 мигрантов, лодка с которыми дрейфовала в Средиземном море у берегов Триполи, но они не смогли вытащить других беженцев из-за "нехватки ресурсов", сообщает AFP."Мы нашли две лодки. В одной из них находились 168 мигрантов, а другая дрейфовала в двух морских милях от первой. К сожалению, мы не смогли помочь людям в другой лодке", - сказал Ашраф аль-Бадри, член береговой охраны.Он не смог указать число мигрантов, оставшихся в затруднительном положении.168 человек были доставлены на военно-морскую базу в Триполи, где им была предоставлена гуманитарная помощь.Представитель ливийского военного флота Айаб Касем подтвердил, что береговой охране не удалось выполнить вторую спасательную операцию в субботу. "Этот вид работы занимает много времени. Мы не имеем достаточно ресурсов", пояснил он.Он подверг критике роль международных гуманитарных организаций, которые, по его словам, "оказывают помощь мигрантам только после их спасения". "Было бы лучше, чтобы эти организации предоставляли нам оборудование и средства для спасения людей в открытом море", - добавил он.Более 24 000 мигрантов прибыли из Ливии в Италию в течение первых трех месяцев текущего года, по данным Верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций, против 18 000 за тот же период 2016 года.В прошлом году 181 000 мигрантов прибыли в Европу через итальянское побережье, 90% из них составляют выходцы из Ливии.