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Китайские пожарные справились с лесными пожарами при помощи снегопада
07.05.2017 01:02 — Новости Мира | БелТА
Фото globallookpress.comВ северокитайской провинции Внутренняя Монголия на протяжении трех дней бушевали мощные пожары. Для ликвидации последствий стихии были выделены свыше 9 тыс. пожарных, однако справиться с набиравшим силу пламенем не удавалось.Огонь бушевал на площади примерно в 10 тыс. гектаров. Из-за стремительного распространения пожара погибли по меньшей мере четыре человека. Однако главный вклад в победу над стихией внесли не самоотверженность огнеборцев или современная техника, а обыкновенный снегопад. Морозная погода быстро "локализовала" пламя и заставила огонь потухнуть.
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Огонь бушевал на площади примерно в 10 тыс. гектаров. Из-за стремительного распространения пожара погибли по меньшей мере четыре человека.
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