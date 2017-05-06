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Тысячи поляков приняли участие в "Марше за свободу", выступая против правительства

07.05.2017 07:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Тысячи поляков выступили с протестом против правительства, сформированного национал-консервативной партией «Закон и справедливость». В субботу, 6 мая, в центре Варшавы прошла акция протеста «Марш за свободу», организованная крупнейшей оппозиционной партией «Гражданская платформа». По данным организаторов, в акции приняли участие 50 тысяч человек, полиция сообщила о 9 тысячах участников.


Цель — демократическая и свободная Польша

«Мы не позволим отнять у нас нашу свободу», — заявил председатель партии, бывший министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина. По его словам, партия борется за демократическую и европейскую Польшу. Кроме того, «Гражданская платформа» выступает за сохранение принципа разделения различных вктвей власти и независимую юстицию.




Критики польских властей предупреждают об авторитарных тенденциях в стране. В частности, они указывают на то, что президент Анджей Дуда заявил о намерении провести в 2018 году референдум об изменении конституции, а также на недавние реформы юстиции и СМИ.

Между тем председатель партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский отверг обвинения оппозиции. «У нас демократия. У каждого есть право на свое мнение, каждый может выходить на демонстрации, выбирать, кого он хочет и писать, что он хочет», — заявил он.

 
 
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По данным организаторов, в акции приняли участие 50 тысяч человек, полиция сообщила о 9 тысячах участников.

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