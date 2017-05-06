Тысячи поляков выступили с протестом против правительства, сформированного национал-консервативной партией «Закон и справедливость». В субботу, 6 мая, в центре Варшавы прошла акция протеста «Марш за свободу», организованная крупнейшей оппозиционной партией «Гражданская платформа». По данным организаторов, в акции приняли участие 50 тысяч человек, полиция сообщила о 9 тысячах участников.





Цель — демократическая и свободная Польша

«Мы не позволим отнять у нас нашу свободу», — заявил председатель партии, бывший министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина. По его словам, партия борется за демократическую и европейскую Польшу. Кроме того, «Гражданская платформа» выступает за сохранение принципа разделения различных вктвей власти и независимую юстицию.













Критики польских властей предупреждают об авторитарных тенденциях в стране. В частности, они указывают на то, что президент Анджей Дуда заявил о намерении провести в 2018 году референдум об изменении конституции, а также на недавние реформы юстиции и СМИ.

Между тем председатель партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский отверг обвинения оппозиции. «У нас демократия. У каждого есть право на свое мнение, каждый может выходить на демонстрации, выбирать, кого он хочет и писать, что он хочет», — заявил он.