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WikiLeaks нашел российский след во взломе почты Макрона
07.05.2017 07:45 — Новости Мира | Tut.by
Портал WikiLeaks рассказал, что в метаданных писем, полученных при взломе переписки предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона обнаружены записи с данными сотрудника российском компании.
Об этом говорится в Twitter портала.
В посте уточняется, что в обнаруженных записях девять раз упоминается Рошка Георгий Петрович, который якобы является сотрудником компании «Эврика».
WikiLeaks опубликовал ссылку на
Генеральный секретарь партии «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что Макрон стал мишенью российских СМИ и кибератак с территории России с целью помочь своим «пророссийским кандидатам». Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции
25 апреля Associated Press со ссылкой на источники в японской компании Trend Micro, специализирующейся на антивирусной защите, а также главу ее отдела цифровых технологий Мунира Махджоуби сообщило, что сайт кандидата в президенты Франции Макрона неоднократно подвергался хакерским атакам. По данным агентства, с декабря 2016 года это происходило как минимум 160 раз. Для организации взломов, уточнили в Trend Micro, хакеры создали подложный веб-сайт с целью хищения паролей работников штаба.
Кремль тогда же все обвинения во вмешательстве в процесс выборов во Франции назвал «абсурдом». Президент Франции Франсуа Олланд пообещал, что хакерская атака на штаб Макрона
В воскресенье, 7 мая, во Франции пройдет второй тур президентских выборов. Вместе с Макроном в него вышла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.
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