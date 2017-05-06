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WikiLeaks нашел российский след во взломе почты Макрона

07.05.2017 07:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Портал WikiLeaks рассказал, что в метаданных писем, полученных при взломе переписки предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона обнаружены записи с данными сотрудника российском компании.

Об этом говорится в Twitter портала.

В посте уточняется, что в обнаруженных записях девять раз упоминается Рошка Георгий Петрович, который якобы является сотрудником компании «Эврика».

В следующем твите WikiLeaks приводит ссылку на статью, в которой говорится о связи компании «Эврика» с ФСБ России. ​

WikiLeaks опубликовал ссылку на взломанный архив переписки штаба Макрона 5 мая. По ссылке можно было скачать нескольких сотен тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных до 24 апреля 2017 года. Размер массива около 9 ГБ. В штабе Макрона признали факт утечки.

Генеральный секретарь партии «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что Макрон стал мишенью российских СМИ и кибератак с территории России с целью помочь своим «пророссийским кандидатам». Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции рекомендовала национальным СМИ отказаться от публикации информации, содержащейся в утечке.

25 апреля Associated Press со ссылкой на источники в японской компании Trend Micro, специализирующейся на антивирусной защите, а также главу ее отдела цифровых технологий Мунира Махджоуби сообщило, что сайт кандидата в президенты Франции Макрона неоднократно подвергался хакерским атакам. По данным агентства, с декабря 2016 года это происходило как минимум 160 раз. Для организации взломов, уточнили в Trend Micro, хакеры создали подложный веб-сайт с целью хищения паролей работников штаба.​

Кремль тогда же все обвинения во вмешательстве в процесс выборов во Франции назвал «абсурдом». Президент Франции Франсуа Олланд пообещал, что хакерская атака на штаб Макрона не останется без ответа.

В воскресенье, 7 мая, во Франции пройдет второй тур президентских выборов. Вместе с Макроном в него вышла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

 
 
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