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Ле Пен vs. Макрон. Франция выбирает президента
07.05.2017 09:19 — Новости Мира | Tut.by
Сегодня 47 млн французов имеют возможность отдать свой голос за 25-го президента Франции. Во втором туре за главный пост страны борются кандидат-центрист, экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен. По данным проведенных накануне выборов опросов, фаворитом является 39-летний Макрон. Несколько десятков тысяч избирательных участков начали работу по всей стране.
Проведенные различными компаниями
В первом туре 23 апреля в борьбу за кресло в Елисейском дворце вступили
Что предлагают кандидаты
39-летний лидер движения «Вперед!»
Также Макрон заявил, что намерен проводить более жесткую политику в отношении тех стран, которые нарушают основополагающие принципы ЕС и «не уважает европейские ценности». В частности, он предлагает
Является сторонником борьбы с терроризмом, а также выступает за политику открытых дверей для иммигрантов.
Возглавляющая «Национальный фронт» 48-летняя
Выступает против исламизации Европы. Предлагает прекратить иммиграцию из неевропейских стран. Намерена высылать из страны мигрантов, совершивших преступление, а также сократить социальные выплаты иностранцам.
Среди приоритетов — поддержка французских производителей, а также прием на работу преимущественно французов. Хочет наладить отношения с Россией.
Она обещает защитить страну от «безудержной глобализации». По ее
Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 по минскому). Голосование по всей стране будет идти до 19.00 по местному времени, а в Париже, Лионе и Бордо — до 20.00. Официальные результаты выборов объявят 11 мая.
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Во втором туре за главный пост страны борются кандидат-центрист, экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен....
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