Ле Пен vs. Макрон. Франция выбирает президента

Сегодня 47 млн французов имеют возможность отдать свой голос за 25-го президента Франции. Во втором туре за главный пост страны борются кандидат-центрист, экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен. По данным проведенных накануне выборов опросов, фаворитом является 39-летний Макрон. Несколько десятков тысяч избирательных участков начали работу по всей стране.



Фото: Reuters

Проведенные различными компаниями опросы общественного мнения за неделю до выборов показывали, что за Макрона готовы были отдать свои голоса около 60% избирателей, а за Ле Пен — около 40%. При этом каждый пятый французский избиратель еще не определился с выбором.

В первом туре 23 апреля в борьбу за кресло в Елисейском дворце вступили 11 кандидатов . Эмманюэль Макрон набрал 24,01% голосов, а Марин Ле Пен — 21,3%, чем и обеспечили себе выход во второй тур . Еще три кандидата, у которых был шанс пройти во второй тур, признали поражение и призвали своих сторонников проголосовать за Макрона. Канцлер Германии Ангела Меркель также выразила надежду на победу Макрона, по ее мнению, он будет сильным лидером.

Что предлагают кандидаты

39-летний лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон выступает за сохранение ЕС, его дальнейшую интеграцию и укрепление франко-германских отношений.

Также Макрон заявил, что намерен проводить более жесткую политику в отношении тех стран, которые нарушают основополагающие принципы ЕС и «не уважает европейские ценности». В частности, он предлагает ввести санкции против Польши из-за реформ, которые ослабили независимость судебных институтов страны, а также за отказ участвовать в решении проблемы с беженцами. Намерен общаться с Россией на уровне обсуждения вопросов урегулирования ситуации на Донбассе и в Сирии.

Является сторонником борьбы с терроризмом, а также выступает за политику открытых дверей для иммигрантов.

Возглавляющая «Национальный фронт» 48-летняя Марин Ле Пен обещает провести референдум о выходе страны из ЕС, считает, что союз изжил себя. Также намерена выйти из НАТО.

Выступает против исламизации Европы. Предлагает прекратить иммиграцию из неевропейских стран. Намерена высылать из страны мигрантов, совершивших преступление, а также сократить социальные выплаты иностранцам.

Среди приоритетов — поддержка французских производителей, а также прием на работу преимущественно французов. Хочет наладить отношения с Россией.

Она обещает защитить страну от «безудержной глобализации». По ее мнению , период президентства Франсуа Олланд стал катастрофическим из-за множества ошибок лидера. Она призвала французов «воспользоваться возможностью, которая открылась перед ними».

Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 по минскому). Голосование по всей стране будет идти до 19.00 по местному времени, а в Париже, Лионе и Бордо — до 20.00. Официальные результаты выборов объявят 11 мая.