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Во Франции начался второй тур президентских выборов
07.05.2017 10:01 — Новости Мира | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции сегодня начался второй тур президентских выборов, сообщает корреспондент БЕЛТА.Французским гражданам предстоит сделать выбор из двух кандидатов: лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона и кандидата от "Национального фронта" Марин Ле Пен.В первом туре, состоявшемся 23 апреля, Макрон набрал 24,01% голосов (8 млн 657 тыс. человек), Ле Пен получила 21,30% (7 млн. 679 тыс.).Нынешний президент Франции Франсуа Олланд, который занял свой пост в мае 2012 года, решил не выставлять свою кандидатуру на второй президентский срок.-0-
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Французским гражданам предстоит сделать выбор из двух кандидатов: лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона и кандидата от "Национального фронта" Марин Ле Пен.
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